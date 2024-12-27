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Как прекращаются трудовые отношения при смерти работника

09:23, 27 декабря 2024
Приказ о прекращении трудового договора издается на основании свидетельства о смерти или решении суда.
Как прекращаются трудовые отношения при смерти работника
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В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объяснили, как прекращаются трудовые отношения в случае смерти работника.

С 19 июля 2022 года, после вступления в силу Закона Украины от 01.07.2022 №2352-IX, Кодекс законов о труде (КЗоТ) был обновлен.

Нововведения предусматривают возможность прекращения трудовых отношений с работником в случае его смерти, признания судом безвестно отсутствующим или оглашения умершим (п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ).

Приказ о прекращении трудового договора издается на основании свидетельства о смерти или решении суда.

В большинстве случаев дата издания приказа не будет совпадать с датой смерти, однако в самом документе дата прекращения трудового договора должна соответствовать дате, указанной в свидетельстве.

Копии приказа и свидетельства прилагаются к личной карточке работника.

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Гоструда

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