Скільки вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України — відповіли у Нацгвардії

Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Ілюстративне фото, джерело - Полтавська ОВА

Критичну інфраструктуру захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких – мобільні. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 – мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність», - розповів Півненко.

За його словами, після отримання технічної допомоги всі вогневі групи перетворять на мобільні вогневі, щоб вони могли діяти більш результативно.

Півненко вказав, що американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури.

«Уже прийшли від них перші машини з «цікавим обладнанням». Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення «шахедів», - розповів командувач Нацгвардії.

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.

«Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту «шахедів», тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури», - підсумував командувач Нацгвардії.

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