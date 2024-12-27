Сколько огневых групп защищают критическую инфраструктуру Украины, ответили в Нацгвардии.

После получения технической помощи, все огневые группы Нацгвардии станут мобильными.

Иллюстративное фото, источник - Полтавская ОВА

Критическую инфраструктуру защищают 900 огневых групп, около 500 из которых – мобильные. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью «Интерфакс-Украина».

«У нас более 900 огневых групп, из них около 500 – мобильных огневых, остальные – стационарные. Улучшаем качество работы мобильных огневых групп и рассчитываем на их эффективность», – рассказал Пивненко.

По его словам, после получения технической помощи все огневые группы превратят в мобильные огневые, чтобы они могли действовать более результативно.

Пивненко отметил, что американская сторона помогает с усилением защиты критической инфраструктуры.

«Уже пришли от них первые машины с «интересным оборудованием». Испытываем эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения «шахедов», – рассказал командующий Нацгвардией.

Пивненко отметил, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, руководят ими Воздушные силы.

«Мы работаем над их оснащением и подготовкой. У группы есть планшеты, на которых видно, что и где летит. Бывают разные погодные условия, разная высота пролета «шахедов», поэтому и эффективность разная. Но уровень работы этих групп растет, соответственно, растет уровень защиты нашей инфраструктуры», - подытожил командующий Нацгвардией.