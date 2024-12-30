У Києві через суд громаді хочуть повернути приміщення на Нижньому Валі на Подолі

Прокуратура вимагає повернути громаді підвальне приміщення в історичній частині столиці вартістю понад 14 млн грн.

Подільська окружна прокуратура міста Києва в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді підвальне приміщення в історичній частині столиці по вулиці Нижній Вал вартістю понад 14 млн грн.

У прокуратурі пишуть, що встановили, що «на підставі підроблених документів рішенням Брянківського міського суду Луганської області на одне з підвальних приміщень у зазначеному будинку визнано право власності за приватним підприємством».

Також зазначається, що в подальшому, ухвалою цього ж суду вказане рішення скасовано на підставі того, що суду були надані неправдиві відомості та неправдиві документи, на підставі яких прийнято рішення, яким визнано право власності на вказані приміщення.

«Не зважаючи на вказане, у лютому 2014 року державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві зареєстровано право власності на нежилі підвальні загальною площею 227,5 кв. м по вул. Нижній Вал, що у Подільському районі столиці за зазначеним підприємством», - пишуть у прокуратурі.

У подальшому, як вказують правоохоронці, вказані підвальні приміщення неодноразово були предметом правочинів, в тому числі купівлі-продажу. На сьогоднішній день власницею підвальних приміщень є мешканка Київської області.

Додатково у Київській міській прокуратурі зазначають, що будинок, в якому розташоване спірне підвальне приміщення, занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини столиці. Однак, наразі, за інформацією профільного Департаменту КМДА вказаний будинок перебуває у незадовільному стані, що є загрозою для знищення історичної пам’ятки архітектури.

Відтак, з метою захисту інтересів територіальної громади, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду із позовом про витребування вказаного приміщення.

На даний час Подільським районним судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Також прокуратурою вживаються заходи для повернення у власність громади інших приміщень у цьому будинку.

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