В Киеве через суд общине хотят вернуть помещение на Нижнем Вале на Подоле

Прокуратура требует вернуть общине подвальное помещение в исторической части столицы стоимостью более 14 млн грн.

Подольская окружная прокуратура города Киева в судебном порядке требует вернуть территориальной общине подвальное помещение в исторической части столицы по улице Нижний Вал стоимостью более 14 млн грн.

В прокуратуре пишут, что установили, что «на основании поддельных документов решением Брянковского городского суда Луганской области на одно из подвальных помещений в указанном доме признано право собственности за частным предприятием».

Также отмечается, что в дальнейшем, определением этого же суда указанное решение отменено на основании того, что суду были предоставлены ложные сведения и ложные документы, на основании которых принято решение, которым признано право собственности на указанные помещения.

«Несмотря на указанное, в феврале 2014 года государственным регистратором Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в г. Киеве зарегистрировано право собственности на нежилые подвальные общей площадью 227,5 кв. м на ул. Нижний Вал, что в Подольском районе столицы за указанным предприятием», - пишут в прокуратуре.

В дальнейшем, как указывают правоохранители, указанные подвальные помещения неоднократно являлись предметом сделок, в том числе купли-продажи. На сегодняшний день владелицей подвальных помещений является жительница Киевской области.

Дополнительно в Киевской городской прокуратуре отмечают, что здание, в котором расположено спорное подвальное помещение, занесено в Перечень объектов культурного наследия столицы. Однако, по информации профильного Департамента КГГА, указанный дом находится в неудовлетворительном состоянии, что является угрозой для уничтожения исторического памятника архитектуры.

Следовательно, с целью защиты интересов территориальной общины, Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском о истребовании указанного помещения.

В настоящее время Подольским районным судом города Киева открыто производство по делу.

Также прокуратурой принимаются меры по возвращению в собственность общины других помещений в этом доме.

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