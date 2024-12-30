В Германии во время приземления разбился самолет во время приземления

77-летний пилот и его пассажир пострадали в катастрофе самолета в Германии.

Фото: DPA

В Штутгарте, что в Германии, небольшой одномоторный самолет Cessna потерпел крушение во время приземления, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел в аэропорту Лейнфельден-Эхтердинген в сложных погодных условиях. 77-летний пилот пытался посадить самолет, однако по неизвестным причинам судно прорвало ограждение и остановилось лишь через несколько метров. По данным полиции, пилот получил легкие травмы, а 70-летний пассажир - серьезные.

В результате аварии, самолет разломился на несколько частей. Аэропорт временно прекратил работу с 17:00 до 18:30, что повлекло задержки рейсов и перенаправление нескольких самолетов.

Для ликвидации последствий были привлечены силы пожарной службы аэропорта (11 единиц техники и 23 человека) и спасательные службы (7 единиц техники и 15 спасателей).

На месте происшествия работает полицейский участок аэропорта, который начал расследование. Для установления причин аварии также привлечены эксперты Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий.

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