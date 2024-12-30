У Німеччині під час приземлення розбився літак

77-річний пілот і його пасажир постраждали у катастрофі літака в Німеччині.

Фото: DPA

У Штутгарті, що в Німеччині, невеликий одномоторний літак Cessna зазнав аварії під час приземлення, внаслідок чого постраждали дві особи. Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент стався в аеропорту Лейнфельден-Ехтердінген у складних погодних умовах. 77-річний пілот намагався посадити літак, однак з невідомих причин судно прорвало огорожу і зупинилося лише через кілька метрів. За даними поліції, пілот отримав легкі травми, а 70-річний пасажир – серйозні.

В результаті аварії, лЛітак розламався на кілька частин. Аеропорт тимчасово припинив роботу з 17:00 до 18:30, що спричинило затримки рейсів і перенаправлення кількох літаків.

Для ліквідації наслідків були залучені сили пожежної служби аеропорту (11 одиниць техніки та 23 особи) та рятувальні служби (7 одиниць техніки і 15 рятувальників).

На місці події працює поліцейський відділок аеропорту, який розпочав розслідування. Для встановлення причин аварії також залучені експерти Федерального бюро з розслідування авіаційних подій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.