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На Львівщині сталася пожежа в дерев'яній церкві

07:18, 2 січня 2025
У селі Глинець рятувальники ліквідували пожежу в церкві, запобігши великим руйнуванням.
На Львівщині сталася пожежа в дерев'яній церкві
Фото: ДСНС
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У селі Глинець Яворівського району Львівської області сталася пожежа в дерев'яній церкві. На момент прибуття рятувальників вогонь уже поширювався по обшивці будівлі, а полум'я виривалося з одного з куполів. Щільне задимлення ускладнювало роботу, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Про інцидент повідомили до Головного управління ДСНС у Львівській області. Пожежу вдалося локалізувати о 14:08, а повністю ліквідувати о 15:58. Вогонь пошкодив два куполи церкви, але завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти значним пошкодженням будівлі та зберегти поруч розташовану дзвіницю.

До ліквідації пожежі залучено 45 рятувальників та 6 одиниць техніки. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. На щастя, постраждалих немає.

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Львів ДСНС пожежа

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