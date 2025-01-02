На Львівщині сталася пожежа в дерев'яній церкві

У селі Глинець рятувальники ліквідували пожежу в церкві, запобігши великим руйнуванням.

Фото: ДСНС

У селі Глинець Яворівського району Львівської області сталася пожежа в дерев'яній церкві. На момент прибуття рятувальників вогонь уже поширювався по обшивці будівлі, а полум'я виривалося з одного з куполів. Щільне задимлення ускладнювало роботу, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Про інцидент повідомили до Головного управління ДСНС у Львівській області. Пожежу вдалося локалізувати о 14:08, а повністю ліквідувати о 15:58. Вогонь пошкодив два куполи церкви, але завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти значним пошкодженням будівлі та зберегти поруч розташовану дзвіницю.

До ліквідації пожежі залучено 45 рятувальників та 6 одиниць техніки. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. На щастя, постраждалих немає.

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