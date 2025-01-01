Практика судів
  1. В Україні

«Одна з найбільших поразок Москви», – Володимир Зеленський про припинення транзиту російського газу

19:30, 1 січня 2025
Зеленський закликав до підтримки Молдови в енергетичній трансформації після відмови від російського газу.
«Одна з найбільших поразок Москви», – Володимир Зеленський про припинення транзиту російського газу
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила доступ до одного з найпривабливіших для неї європейських ринків, перетворивши енергоносії на зброю та застосовуючи цинічний енергетичний шантаж. Про це повідомив Президент.

«Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку», – підкреслив він.

За словами Зеленського, більшість європейських країн успішно адаптувалася до змін. Однак, він зазначив, що важливо продовжувати підтримку Молдови в процесі енергетичної трансформації та протидіяти «істерикам» деяких європейських політиків, які, на його думку, віддають перевагу мафіозним схемам з Москвою, а не прозорій енергетичній політиці.

Президент також висловив сподівання на збільшення постачання американського газу до Європи, як це вже обговорював Дональд Трамп. «Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії», – резюмував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія Володимир Зеленський газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава зобов’язана забезпечувати на отримання пенсійних виплат, незалежно від місця проживання особи – Верховний Суд

Соціальний захист громадян України не залежить від їх місця проживання, що гарантується принципами рівності та заборони дискримінації: Верховний Суд.

Якщо платник податків через бойові дії зазнав значних матеріальних втрат, що унеможливили своєчасне виконання податкових обов’язків, податкова зобов’язана розглянути форс-мажор – Верховний Суд

Підприємство подало документи про неможливість виконання податкових обов’язків через форс-мажорні обставини, але податківці оштрафували його на понад 21 мільйон грн за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних – що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо права працівників ДБР на компенсацію за невикористані дні відпустки

Недостатня чіткість спеціального законодавства у спірному питанні призводить до ситуації правової невизначеності, яку, за загальним правилом, у тому числі з урахуванням позицій ЄСПЛ, потрібно тлумачити на користь працівника ДБР – Верховний Суд.

При первісному визначенні місця відбування покарання засудженого має враховуватися критерій віддаленості до місця його проживання чи проживання його родичів – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про необхідність врахування територіальної віддаленості при визначенні місця відбування покарання засудженого.

Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони

Керівник Служби судової охорони повідомив НААУ, що інформацію про осіб, які пропускаються до приміщень судів, збирають в територіальних управліннях Служби, тому адвокатські запити варто спрямовувати саме туди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду