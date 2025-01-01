«Одна з найбільших поразок Москви», – Володимир Зеленський про припинення транзиту російського газу

Зеленський закликав до підтримки Молдови в енергетичній трансформації після відмови від російського газу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила доступ до одного з найпривабливіших для неї європейських ринків, перетворивши енергоносії на зброю та застосовуючи цинічний енергетичний шантаж. Про це повідомив Президент.

«Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку», – підкреслив він.

За словами Зеленського, більшість європейських країн успішно адаптувалася до змін. Однак, він зазначив, що важливо продовжувати підтримку Молдови в процесі енергетичної трансформації та протидіяти «істерикам» деяких європейських політиків, які, на його думку, віддають перевагу мафіозним схемам з Москвою, а не прозорій енергетичній політиці.

Президент також висловив сподівання на збільшення постачання американського газу до Європи, як це вже обговорював Дональд Трамп. «Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії», – резюмував Зеленський.

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