Зеленский призвал к поддержке Молдовы в энергетической трансформации после отказа от российского газа.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла доступ к одному из самых привлекательных для нее европейских рынков, превратив энергоносители в оружие и применяя циничный энергетический шантаж. Об этом сообщил Президент.

«Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, большинство европейских стран успешно адаптировалось к изменениям. Однако, он отметил, что важно продолжать поддержку Молдовы в процессе энергетической трансформации и противодействовать «истерикам» некоторых европейских политиков, которые, по его мнению, предпочитают мафиозные схемы с Москвой, а не прозрачную энергетическую политику.

Президент также выразил надежду на увеличение поставок американского газа в Европу, как это уже обсуждал Дональд Трамп. «Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России», - резюмировал Зеленский.

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