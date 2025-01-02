На Львовщине произошел пожар в деревянной церкви

В селе Глинец спасатели ликвидировали пожар в церкви, предотвратив большие разрушения.

Фото: ГСЧС

В селе Глинец Яворивского района Львовской области произошел пожар в деревянной церкви. На момент прибытия спасателей огонь уже распространялся по обшивке здания, а пламя вырывалось из одного из куполов. Плотное задымление затрудняло работу, поэтому пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Об инциденте сообщили в Главное управление ГСЧС во Львовской области. Пожар удалось локализовать в 14:08, а полностью ликвидировать в 15:58. Огонь повредил два купола церкви, но благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить значительные повреждения здания и сохранить рядом расположенную колокольню.

К ликвидации пожара привлечено 45 спасателей и 6 единиц техники. Обстоятельства и причину возникновения пожара устанавливают специалисты. К счастью, пострадавших нет.

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