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За $6000 виписували ухилянтам групу інвалідності — на Закарпатті викрили посадовців лікарні

16:46, 4 січня 2025
За гроші посадовці фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію.
За $6000 виписували ухилянтам групу інвалідності — на Закарпатті викрили посадовців лікарні
Фото: СБУ
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На Закарпатті ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Як повідомило Управління СБУ в Закарпатській області, викрито двох посадовців однієї з медустанов області. За хабарі від 6 тис. американських доларів вони допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Так, викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з лікарень, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію.

Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам «підтверджували діагнози» та призначали групу інвалідності.

В подальшому, «клієнти» могли  безперешкодно виїхати за межі України.

Правоохоронці задокументували факт отримання 6 тисяч американських доларів одним із лікарів, причетних до схеми.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

Обом медикам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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СБУ хабар

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