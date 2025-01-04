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За $6000 выписывали уклонистам группу инвалидности — на Закарпатье разоблачили чиновников больницы

16:46, 4 января 2025
За деньги чиновники фальсифицировали истории болезней призывников и обеспечивали им фиктивную госпитализацию.
За $6000 выписывали уклонистам группу инвалидности — на Закарпатье разоблачили чиновников больницы
Фото: СБУ
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на Закарпатье ликвидировали очередную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как сообщило Управление СБУ в Закарпатской области, разоблачены два чиновника одного из медучреждений области. За взятки от 6 тыс. американских долларов они помогали уклонистам «откосить» от призыва на основании фиктивной инвалидности.

Разоблачены два врача-офтальмолога одной из больниц, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников и обеспечивали им фиктивную госпитализацию.

Затем фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам «подтверждали диагнозы» и назначали группу инвалидности.

В дальнейшем «клиенты» могли беспрепятственно уехать за пределы Украины.

Правоохранители задокументировали факт получения 6 тысяч американских долларов одним из врачей, причастных к схеме.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели восемь санкционированных обысков в нескольких медицинских учреждениях области, центре медико-социальной экспертизы и помещениях фигурантов. Изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные деньги в иностранной валюте.

Медикам уже сообщено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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СБУ взятка

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