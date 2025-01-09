Практика судів
  1. В Україні

ВАКС ухвалив вирок колишньому нардепу Дмитру Крючкову

19:43, 9 січня 2025
Наразі Дмитро Крючков перебуває у розшуку.
ВАКС ухвалив вирок колишньому нардепу Дмитру Крючкову
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 9 січня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Крючкову призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Визначити Крючкову Дмитру Васильовичу остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень … у вигляді позбавлення волі строком на 15 років … з конфіскацією всього належного майна», — оголосив суддя.

Строк відбування покарання почнуть обчислювати з моменту його затримання.

У САП додали, що суд застосував спецконфіскацію на суму 458 млн грн та частково задовольнив позовні заяви щодо заподіяних збитків.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, Крючков перебуває у розшуку з 3 жовтня 2024 року. 15 лютого він перетнув кордон і в Україну більше не повернувся.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд САП рішення суду ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування в апеляції з цивільної спеціалізації – день другий

Результати тестування на когнітивні здібності значно кращі ніж в перший день – 72% кандидатів набрали прохідний бал.

Підпал будинку судді на Чернігівщині – Вища рада правосуддя просить правоохоронні органи розкрити злочин

Поліція та прокуратура поки що не просунулися у розкритті злочину.

Спецсуд для оскарження конкурсів та аудитів НАБУ і САП пропонують створити без іноземних експертів

У своїх виступах міністр юстиції Ольга Стефанішина та голова Комітету Денис Маслов закликали підтримати законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду, втім, депутати вирішили інакше.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду