ВАКС ухвалив вирок колишньому нардепу Дмитру Крючкову

Наразі Дмитро Крючков перебуває у розшуку.

Фото: novyny.live

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У четвер, 9 січня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Крючкову призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Визначити Крючкову Дмитру Васильовичу остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень … у вигляді позбавлення волі строком на 15 років … з конфіскацією всього належного майна», — оголосив суддя.

Строк відбування покарання почнуть обчислювати з моменту його затримання.

У САП додали, що суд застосував спецконфіскацію на суму 458 млн грн та частково задовольнив позовні заяви щодо заподіяних збитків.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, Крючков перебуває у розшуку з 3 жовтня 2024 року. 15 лютого він перетнув кордон і в Україну більше не повернувся.

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