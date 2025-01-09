ВАКС вынес приговор бывшему нардепу Дмитрию Крючкову

В настоящее время Дмитрий Крючков находится в розыске.

Фото: novyny.live

В четверг, 9 января, коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову по делу об организации им завладения средствами компаний ПАО «Черкассыоблэнерго» и ПАО «Запорожьеоблэнерго».

Крючкову назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

«Определить Крючкову Дмитрию Васильевичу окончательное наказание по совокупности уголовных правонарушений... в виде лишения свободы сроком на 15 лет... с конфискацией всего положенного имущества», - объявил судья.

В САП добавили, что суд применил спецконфискацию на сумму 458 млн грн и частично удовлетворил исковые заявления относительно причиненного ущерба.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Срок отбывания наказания начнут исчислять с момента его задержания.

Напомним, Крючков находится в розыске с 3 октября 2024 года. 15 февраля он пересек границу и в Украину больше не вернулся.

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