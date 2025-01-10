Депутаты собираются разрешить строить в прибрежной защитной полосе временные сооружения «рыбных инвесторов»

Законопроект о том, чтобы разрешить строительство в прибрежной защитной полосе сооружений и оборудования для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации зарегистрировала группа депутатов, среди которых Давид Арахамия и Андрей Мотовиловец.

Источник фото: sluga-narodu.com

Группа народных депутатов, среди которых Артем Черноморов, Александр Гайду, Давид Арахамия, Андрей Мотовиловец и Анатолий Урбанский 8 января зарегистрировали в парламенте законопроект 12384, которым предлагается разрешить строительство в прибрежной полосе, если речь идет о «рыбных инвесторах».

Так, в статье 88 Водного кодекса предлагается предусмотреть, что гражданам обеспечивается беспрепятственный и безвозмездный доступ к побережью морей, морским заливам, лиманам и островам во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме земельных участков, на которых расположены временные сооружения и оборудование, необходимые для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальных товарных рыбных хозяйствах. Таким образом, эти постройки фактически приравняются к санаториям и оздоровительным лагерям.

В статье 89 депутаты предлагают установить исключение, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек вокруг водоемов и на островах запрещается строительство любых сооружений - но этот запрет не касается размещения временных сооружений и оборудования, необходимых для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве.

Эти постройки также можно будет строить в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос.

Как отмечают авторы, у Украины очень удачное географическое расположение и достаточная площадь водного пространства для наращивания производства продукции аквакультуры, а законопроект направлен на стимулирование появления новых предприятий.

Инвесторы будут осуществлять деятельность в пределах определенных координат акватории части рыбохозяйственного водного объекта без земельного участка под таким водным объектом.

Что касается размещения сооружений на прибрежных защитных полосах, то, как указывают депутаты, будут включаться, при необходимости, определенной в инвестиционном предложении, земельные участки, предоставленные в пользование в соответствии с законом и расположенные в пределах прибрежной защитной полосы государственной или коммунальной собственности размером, что не может превышать 0,1 гектара без изменения ее целевого назначения.

Также определен термин «инвестор в области рыбного хозяйства» и требования к нему.

Напомним, Верховная Рада 8 января приняла закон, которым разрешила отменять статус объектов природно-заповедного фонда решением местных советов (законопроект 11024).

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 53 Закона «О природно-заповедном фонде Украины», согласно которым устанавливается, что решения об отмене и изменении охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда местного и общегосударственного значения принимаются Верховной Радой АРК, областными, Киевским и Севастопольским городскими советами.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон-законопроект №11335, согласно которому МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов.

Автор: Наталя Мамченко

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