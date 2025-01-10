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Депутати збираються дозволити будувати у прибережній захисній смузі тимчасові споруди «рибних інвесторів»

08:30, 10 січня 2025
Законопроект про те, щоб дозволити будівництво у прибережній захисній смузі споруд та обладнання для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації зареєструвала група депутатів, серед яких Давид Арахамія і Андрій Мотовиловець.
Депутати збираються дозволити будувати у прибережній захисній смузі тимчасові споруди «рибних інвесторів»
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Група народних депутатів, серед яких Артем Чорноморов, Олександр Гайду, Давид Арахамія, Андрій Мотовиловець і Анатолій Урбанський 8 січня зареєстрували у парламенті законопроект 12384, яким пропонується дозволити будівництво в прибережній смузі, якщо йдеться про «рибних інвесторів».

Так, у статті 88 Водного кодексу пропонується передбачити, що громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких розташовані тимчасові споруди та обладнання необхідні для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних господарствах. Таким чином, ці споруди фактично прирівняються до санаторіїв та оздоровчих таборів.

У статті 89 депутати пропонують встановити виключення, що у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд - але ця заборона не стосується розміщення тимчасових споруд та обладнання, необхідних для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальному товарному рибному господарстві.

Ці споруди також можна буде споруджувати у межах пляжної зони прибережних захисних смуг.

Як зазначають автори, Україна має дуже вдале географічне розташування та достатню площу водного простору для нарощування виробництва продукції аквакультури, а законопроект спрямовано на стимулювання появи нових підприємств.

Інвестори здійснюватимуть діяльність в межах визначених координат акваторії частини рибогосподарського водного об’єкту без земельної ділянки під таким водним об’єктом.

Що стосується розміщення споруд на прибережних захисних смугах, то, як вказують депутати, будуть включатись, за потреби, визначеної в інвестиційній пропозиції, земельні ділянки надані в користування відповідно до закону та розташовані в межах прибережної захисної смуги державної або комунальної власності, розміром, що не може перевищувати 0,1 гектара, без зміни її цільового призначення.

Також визначено термін «інвестор у галузі рибного господарства» та вимоги до нього.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 січня прийняла закон, яким дозволила скасовувати статус обʼєктів природно-заповідного фонду рішенням місцевих рад (законопроект 11024).

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 53 Закону «Про природно-заповідний фонд України», згідно з якими встановлюється, що рішення про скасування та зміну охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення приймаються Верховною Радою АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335, за яким МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект Давид Арахамія

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Депутати збираються дозволити будувати у прибережній захисній смузі тимчасові споруди «рибних інвесторів»

Законопроект про те, щоб дозволити будівництво у прибережній захисній смузі споруд та обладнання для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації зареєструвала група депутатів, серед яких Давид Арахамія і Андрій Мотовиловець.

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