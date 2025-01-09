IQ-тестування в апеляції з цивільної спеціалізації – день другий

Результати тестування на когнітивні здібності значно кращі ніж в перший день – 72% кандидатів набрали прохідний бал.

Джерело фото — ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 січня оприлюднила результати тестування на когнітивні здібності чергових груп кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали).

За даними ВККС, з 218 кандидатів, які з’явилися на тестування 9 січня, набрали прохідний бал 157 претендентів на посади суддів.

Відповідно 61 кандидат не набрав прохідний бал.

Тобто успішно тестування склали 72% кандидатів, а не успішно – 28%.

Нагадаємо, що у перший день тестування, 8 січня, вдало склали IQ-тест 60% кандидатів, а невдало – 40%.

З кодованими результатами тестування можна ознайомитися нижче. Декодовані результати будуть оприлюднені після затвердження результатів тестування з цивільної спеціалізації, тобто на наступному тижні.

Автор В’ячеслав Хрипун

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