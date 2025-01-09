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IQ-тестирование в апелляции по гражданской специализации – день второй

19:15, 9 января 2025
Результаты тестирования на когнитивные способности значительно лучше, чем в первый день – 72% кандидатов набрали проходной балл.
IQ-тестирование в апелляции по гражданской специализации – день второй
Источник фото — ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 9 января опубликовала результаты тестирования на когнитивные способности очередных групп кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

По данным ВККС, из 218 кандидатов, явившихся на тестирование 9 января, набрали проходной балл 157 претендентов на должности судей.

Соответственно, 61 кандидат не набрал проходной балл.

То есть успешно тестирование прошли 72% кандидатов, а не успешно – 28%.

Напомним, что в первый день тестирования, 8 января, удачно сдали IQ-тест 60% кандидатов, а неудачно – 40%.

С кодированными результатами тестирования можно ознакомиться ниже. Декодированные результаты будут обнародованы после утверждения результатов тестирования по гражданской специализации, то есть на следующей неделе.

Автор Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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IQ-тестирование в апелляции по гражданской специализации – день второй

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