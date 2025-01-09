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ЕС готов взять на себя лидерство в вопросе помощи Украины, если США не захотят — Кая Каллас

19:12, 9 января 2025
Кая Каллас надеется, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине.
ЕС готов взять на себя лидерство в вопросе помощи Украины, если США не захотят — Кая Каллас
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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов проявить лидерство в вопросе помощи Украине, пишет Politico.

«Я действительно уверена, что все остальные члены ЕС, а также, надеюсь, и Соединенные Штаты, готовы продолжать оказывать поддержку Украине… Европейский Союз также готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты не захотят», - сказала Каллас.

Также она добавила, что в Европе не должны строить догадки о будущей поддержке для Украины от США. По словам главы дипломатии ЕС, «не в интересах Америки, чтобы Россия была самой сильной страной в мире».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна была находиться в сильнейшей возможной позиции, когда она решит сесть за стол переговоров с РФ.

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США ЕС Украина

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