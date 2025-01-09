ЄС готовий взяти на себе лідерство у питанні допомоги України, якщо США не захочуть — Кая Каллас

Кая Каллас сподівається, що США продовжуватимуть надавати підтримку Україні.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз готовий проявити лідерство у питанні допомоги Україні, пише Politico.

«Я дійсно впевнена, що решта членів ЄС, а також, сподіваюся, і Сполучені Штати, готові продовжувати надавати підтримку Україні… Європейський Союз також готовий взяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати не захочуть», - сказала Каллас.

Також вона додала, що в Європі не повинні будувати здогадки про майбутню підтримку для України від США. За словами голови дипломатії ЄС, «не на користь Америки, щоб Росія була найсильнішою країною у світі».

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна повинна була у найсильнішій можливій позиції, коли вона вирішить сісти за стіл переговорів з РФ.

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