На гірськолижному курорті «Драгобрат» спалахнув готель, фото

Для ліквідації вогню залучили рятувальників з Рахова, Ясіні та Хусту.

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На Закарпаття пожежники ліквідували пожежу на гірськолижному курорті «Драгобрат». Як повідомили у ДСНС, 11 січня надійшло повідомлення про загоряння в готелі на території гірськолижного комплексу.

Для ліквідації вогню залучили рятувальників з Рахова, Ясіні та Хусту.

Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників і намагалися приборкати вогонь. Допомагали їм у цьому фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси.

У ДСНС зауважили, що через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

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