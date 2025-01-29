Податківці роз’яснили, чи звільняють від фінансової відповідальності за неподання в граничні терміни податкової звітності через відключення електроенергії у зв’язку з обстрілами.

Податкова служба у Херсонській області пояснює, чи будуть штрафи за неподання звітності через відключення світла у зв’язку з ракетним ударом.

Зазначається, що нормами наказу Мінфіну від 29.07.2022 №225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та переліків документів на підтвердження» (далі – Наказ №225), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 25.08.2022 за №967/38303, передбачено подання до контролюючих органів підтвердних документів щодо підтвердження неможливості виконання платником податків обов’язків у разі аварійного (незапланованого) відключення постачання електроенергії та вимушеного відключення надання послуг глобальної мережі Інтернет, пов’язаних із запровадженням воєнного стану, що унеможливило надання податкової звітності в електронній формі.

З огляду на зазначене вище, у разі неподання в граничні терміни податкової звітності, що спричинено відключенням електроенергії у зв’язку з ракетними ударами держави-агресора, платники податків можуть скористатись положеннями пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ щодо підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов’язків відповідно до вимог Наказу №225, або надати до контролюючого органу документ, що підтверджує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий Торговою-промисловою палатою України для підтвердження обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до пп. 112.8.9 ПКУ.

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