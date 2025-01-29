Практика судов
  1. В Украине

Будут ли штрафы за неподачу отчетности из-за отключения света в связи с ракетным ударом

20:49, 29 января 2025
Налоговики разъяснили, освобождают ли от финансовой ответственности за неподачу в предельные сроки налоговой отчетности из-за отключения электроэнергии в связи с обстрелами.
Будут ли штрафы за неподачу отчетности из-за отключения света в связи с ракетным ударом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Херсонской области объясняет, будут ли штрафы за непредставление отчетности из-за отключения света в связи с ракетным ударом.

Отмечается, что нормами приказа Минфина от 29.07.2022 №225 «Об утверждении Порядка подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в пп. 69.1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ и перечней документов в подтверждение» (далее – Приказ №225), зарегистрированным в Министерстве юстиции 25.08.2022 под №967/38303, предусмотрено представление в контролирующие органы подтверждающих документов о подтверждении невозможности выполнения плательщиком налогов обязанностей в случае аварийного (незапланированного) отключения поставок электроэнергии и вынужденного отключения предоставления услуг глобальной сети Интернет, связанных с введением военного положения, что сделало невозможным предоставление налоговой отчетности в электронной форме.

Учитывая указанное выше, в случае неподачи в предельные сроки налоговой отчетности, вызванной отключением электроэнергии в связи с ракетными ударами государства-агрессора, налогоплательщики могут воспользоваться положениями пп. 69.1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ по подтверждению невозможности выполнения налогоплательщиком налоговых обязанностей в соответствии с требованиями Приказа №225, либо предоставить в контролирующий орган документ, подтверждающий форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы), выданный Торгово-промышленной палатой Украины для подтверждения обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности согласно пп. 112.8.9 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая штраф / штрафы электроэнергия ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Илон Маск предложил рассмотреть вопрос о возможности увольнения судей, выносящих несправедливые приговоры

Соответствующее сообщение глава DOGE Илон Маск сделал в связи с намерением судьи из Чикаго освободить члена венесуэльской банды.

Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже производятся – текст приказа

Стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Назначен новый заместитель руководителя Секретариата ВККС

Павел Кулик, ранее работавший в НАПК, будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии.

Военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК – Кабмин внес изменения

Если военнообязанный получил повестку на прохождение медосмотра и в пределах срока подал запрос об электронном направлении на ВЛК, он может не появляться в срок и место, указанные в повестке, для прохождения медосмотра – изменения в постановление.

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду