Будут ли штрафы за неподачу отчетности из-за отключения света в связи с ракетным ударом

Налоговики разъяснили, освобождают ли от финансовой ответственности за неподачу в предельные сроки налоговой отчетности из-за отключения электроэнергии в связи с обстрелами.

Налоговая служба в Херсонской области объясняет, будут ли штрафы за непредставление отчетности из-за отключения света в связи с ракетным ударом.

Отмечается, что нормами приказа Минфина от 29.07.2022 №225 «Об утверждении Порядка подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в пп. 69.1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ и перечней документов в подтверждение» (далее – Приказ №225), зарегистрированным в Министерстве юстиции 25.08.2022 под №967/38303, предусмотрено представление в контролирующие органы подтверждающих документов о подтверждении невозможности выполнения плательщиком налогов обязанностей в случае аварийного (незапланированного) отключения поставок электроэнергии и вынужденного отключения предоставления услуг глобальной сети Интернет, связанных с введением военного положения, что сделало невозможным предоставление налоговой отчетности в электронной форме.

Учитывая указанное выше, в случае неподачи в предельные сроки налоговой отчетности, вызванной отключением электроэнергии в связи с ракетными ударами государства-агрессора, налогоплательщики могут воспользоваться положениями пп. 69.1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ по подтверждению невозможности выполнения налогоплательщиком налоговых обязанностей в соответствии с требованиями Приказа №225, либо предоставить в контролирующий орган документ, подтверждающий форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы), выданный Торгово-промышленной палатой Украины для подтверждения обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности согласно пп. 112.8.9 НКУ.

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