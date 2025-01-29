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Финны вместе с украинцами разработали новый беспилотник увеличенного радиуса действия Steel Eagle

15:28, 29 января 2025
Финская компания Insta представляет новый беспилотник Steel Eagle, разработанный для фронта войны в Украине.
Финны вместе с украинцами разработали новый беспилотник увеличенного радиуса действия Steel Eagle
Фото: Yle
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На мероприятии SecD Day в Хельсинки компания Insta продемонстрирует новый беспилотник Steel Eagle, который был создан совместно с украинскими специалистами для нужд Украины. Как сообщает Yle, директор по продажам и маркетингу оборонного бизнеса Insta Тууре Лехторант отметил, что беспилотник разработан специально для фронтовых условий войны в Украине.

«Если вы работаете только в Финляндии, вы не можете понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, и именно поэтому продукт был разработан для фронтовых условий», - отметил Лехторант.

Steel Eagle - это вертолетный дрон, оснащенный пропеллером и предназначенный для уничтожения живой силы противника. Он несет на себе веерный заряд со стальными и вольфрамовыми шариками, которые, попав на несколько десятков метров с высоты, способны пробить крышу обычного и легкобронированного автомобиля. Три таких дрона могут вывести из строя живую силу противника на территории размером с футбольное поле.

Кроме того, дрон имеет усиленные средства радиоэлектронной борьбы, что делает его еще более эффективным в современных условиях боевых действий. Дрон уже запущен в серийное производство.

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оружие Финляндия

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