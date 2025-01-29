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Фіни разом з українцями розробили новий безпілотник збільшеного радіусу дії Steel Eagle

15:28, 29 січня 2025
Фінська компанія Insta представляє новий безпілотник Steel Eagle, розроблений для фронту війни в Україні.
Фіни разом з українцями розробили новий безпілотник збільшеного радіусу дії Steel Eagle
Фото: Yle
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На заході SecD Day у Гельсінкі компанія Insta продемонструє новий безпілотник Steel Eagle, що був створений спільно з українськими спеціалістами для потреб України. Як повідомляє Yle, директор з продажу та маркетингу оборонного бізнесу Insta Тууре Лехторант зазначив, що безпілотник розроблений спеціально для фронтових умов війни в Україні.

«Якщо ви працюєте лише у Фінляндії, ви не можете зрозуміти, яким має бути пристрій. В Україні йде війна, і саме тому продукт був розроблений для фронтових умов», — зазначив Лехторант.

Steel Eagle — це вертолітний дрон, оснащений пропелером і призначений для знищення живої сили противника. Він несе на собі віяловий заряд зі сталевими та вольфрамовими кульками, які, потрапивши на кілька десятків метрів з висоти, здатні пробити дах звичайного та легкоброньованого автомобіля. Три таких дрони можуть вивести з ладу живу силу противника на території розміром з футбольне поле.

Крім того, дрон має посилені засоби радіоелектронної боротьби, що робить його ще більш ефективним у сучасних умовах бойових дій. Дрон вже запущений у серійне виробництво.

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зброя Фінляндія

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