Українці можуть повідомляти про проблеми зі зв’язком чи інтернеом через «Дію»

Нова функція у «Дії» дозволить скаржитися на мобільний зв’язок навіть без інтернету.

Фото: varta1

Українці можуть повідомляти про проблеми зі зв’язком через застосунок «Дія». Якщо не вантажаться сторінки, не здійснюються дзвінки або не відкриваються соцмережі, достатньо залишити заявку в новому сервісі. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Послуга доступна на головному екрані «Дії». Для подачі заявки потрібно:

зайти в розділ «Відсутній зв’язок»;

надати одноразовий доступ до геолокації;

коротко описати проблему.

Заявку можна залишити навіть без інтернету – вона автоматично відправиться, коли зв’язок з’явиться.

Дані отримуватиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку, яка спільно з мобільними операторами працюватиме над усуненням проблем.

Щоб підготуватися до можливих збоїв, українцям радять заздалегідь завантажити «Мапу незламності» – вона допоможе знайти укриття або місце з генератором у разі відключень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.