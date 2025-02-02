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Зеленський заявив, що його зустріч Трампом повинна передувати переговорам з РФ

13:22, 2 лютого 2025
Володимир Зеленський наполягає на зустрічі з президентом США перед визначенням формату розмов з представниками РФ.
Зеленський заявив, що його зустріч Трампом повинна передувати переговорам з РФ
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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що його зустріч з лідером США Дональдом Трампом повинна передувати переговорам з РФ.  Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

Глава держави зазначив, що під час першої розмови з Трампом у період передвиборчої кампанії вони досягли угоди, що у разі перемоги республіканця на виборах президенти зустрінуться для обговорення кроків, необхідних для припинення війни. Однак, як зазначив Президент, запланований візит спеціального посланника Трампа з питань України Кіта Келлога було відкладено через «юридичні причини».

«Передусім наша зустріч з ним, і це важливо. І цього хоче, до речі, і вся Європа, всі хочуть, щоби у нас було спільне бачення швидкого закінчення війни», — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент додав, що на цій зустрічі має звучати і голос Європи, яка допомагає Україні.

«Після нашої розмови з Трампом ми повинні перейти до якогось формату розмови з росіянами. І я хотів би, щоб за столом переговорів були передусім США, Україна, росіяни, бо вони воюють проти нас… І, якщо чесно, голос Європейського Союзу повинен також бути. Я вважаю, що це було б справедливо, дієво. Як вийде — я не знаю», — наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив переконанння, що президент США Дональд Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, погрожуючи санкціями проти російського енергетичного та банківського секторів, а також продовженням військової підтримки України.

«Я думаю, що це найближчі та найважливіші кроки», — наголосив Президент.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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