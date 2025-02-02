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Зеленский заявил, что его встреча Трампом должна предшествовать переговорам с РФ

13:22, 2 февраля 2025
Владимир Зеленский настаивает на встрече с президентом США перед определением формата разговоров с представителями РФ.
Зеленский заявил, что его встреча Трампом должна предшествовать переговорам с РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его встреча с лидером США Дональдом Трампом должна предшествовать переговорам с РФ. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Глава государства отметил, что во время первого разговора с Трампом в период предвыборной кампании они достигли соглашения, что в случае победы республиканца на выборах президенты встретятся для обсуждения шагов, необходимых для прекращения войны. Однако, как отметил Президент, запланированный визит специального посланника Трампа по вопросам Украины Кита Келлога был отложен по «юридическим причинам».

«Прежде всего, наша встреча с ним, и это важно. И этого хочет, кстати, и вся Европа, все хотят, чтобы у нас было общее видение скорейшего окончания войны», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что на этой встрече должен звучать и голос Европы, помогающей Украине.

«После нашего разговора с Трампом мы должны перейти в какой-то формат разговора с россиянами. И я хотел бы, чтобы за столом переговоров были, прежде всего, США, Украина, россияне, потому что они воюют против нас… И, если честно, голос Европейского Союза должен также быть. Я считаю, что это было бы справедливо, действенно. Как получится, я не знаю», — подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский убежден, что президент США Дональд Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями против российского энергетического и банковского секторов, а также продолжением военной поддержки Украины.

«Я думаю, что это ближайшие и важнейшие шаги», - подчеркнул Президент.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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