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ФОПи І групи можуть збільшити свою пенсію – у Пенсійному фонді пояснили, що робити

22:18, 7 лютого 2025
Сплачені добровільні внески – це набутий страховий стаж або збільшена заробітна плата для майбутньої пенсії.
ФОПи І групи можуть збільшити свою пенсію – у Пенсійному фонді пояснили, що робити
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Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі, мають право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, це стосується і ФОПів, пояснили у Пенсійному фонді, відповідаючи на запитання громадян, чи можуть ФОПи І групи, яким скоро на пенсію, сплачувати добровільний пенсійний внесок, щоб збільшити пенсію.

Таким чином, у ПФУ наголошують, що сплачені добровільні внески – це набутий страховий стаж або збільшена заробітна плата для майбутньої пенсії.

Добровільні внески сплачуються відповідно до договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що укладається з Пенсійним фондом.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату – для незастрахованих осіб, а для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

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Пенсійний фонд ФОП пенсія

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