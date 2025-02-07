ФЛП I группы могут увеличить свою пенсию – в Пенсионном фонде объяснили, что делать

Уплаченные добровольные взносы – это приобретенный страховой стаж или увеличенная заработная плата для будущей пенсии.

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Лица, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе, имеют право на добровольную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. В частности, это касается и ФЛП, пояснили в Пенсионном фонде, отвечая на вопросы граждан, могут ли ФЛП I группы, которым скоро на пенсию, платить добровольный пенсионный взнос, чтобы увеличить пенсию.

Таким образом, в ПФУ подчеркивают, что уплаченные добровольные взносы – это приобретенный страховой стаж или увеличенная заработная плата для будущей пенсии.

Добровольные взносы уплачиваются в соответствии с договором о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, что заключается с Пенсионным фондом.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата – для незастрахованных лиц, а для застрахованных – будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

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