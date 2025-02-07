Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим подал в отставку

Посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим покидает дипломатическую службу.

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Посол по особым поручениям по Беларуси при МИД Украины Игорь Кизим объявил об увольнении с дипломатической службы. Кизим объяснил, что возраст сказывается, и он больше не может полностью отдаваться работе, а работать иначе не привык.

«Сегодня, исключительно по личным причинам, я принял решение уволиться с дипломатической службы и уйти на «заслуженный отдых». У каждого человека наступает время, когда ты понимаешь, что возраст берет свое и ты не можешь стопроцентно отдаваться своей работе. А работать по другому я не могу и в нынешних условиях считаю нечестным по отношению к службе, которой я посвятил почти всю свою жизнь», - сообщил дипломат.

Несмотря на завершение карьеры в дипломатии, Кизим отметил, что планирует и в дальнейшем приносить пользу в сферах, где его опыт и компетенции будут востребованы.

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