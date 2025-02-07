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Верховной Раде предлагают «фаст-трек» для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов

22:00, 7 февраля 2025
Любой законопроект, который признан евроинтеграционным и к нему нет вопросов, сможет приниматься сразу в первом чтении как закон.
Верховной Раде предлагают «фаст-трек» для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов
Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Парламенту предлагают «фаст-трек» для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов. По его словам, проект закона об упрощенном рассмотрении евроинтеграционных законопроектов уже рассматривается и имеет потенциал быть принятым.

«Мы предложили вместе с коллегами законопроект 8242 по моему авторству, авторству Александра Корниенко, Елены Кондратюк и многих других, о так называемом фаст-треке для рассмотрения евроинтеграционного законодательства», - сказал спикер во время конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня», пишет «Укринформ».

Стефанчук объяснил, что принятие этой законодательной инициативы существенно упростит процедуру и ускорит принятие евроинтеграционных законов.

«То есть любой законопроект, который признан евроинтеграционным и к которому нет вопросов ни со стороны Правительства, как инициатора, который будет вносить законопроект, ни со стороны Парламента, может приниматься сразу в первом чтении как закон», - уточнил Стефанчук.

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Верховная Рада Украины закон законопроект ЕС Руслан Стефанчук

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