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Верховній Раді пропонують «фаст-трек» для розгляду євроінтеграційних законопроєктів

22:00, 7 лютого 2025
Будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним і до нього немає запитань, зможе ухвалювались одразу в першому читанні як закон.
Верховній Раді пропонують «фаст-трек» для розгляду євроінтеграційних законопроєктів
Джерело фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Парламенту пропонують «фаст-трек» для розгляду євроінтеграційних законопроєктів. За його словами, проєкт закону про спрощений розгляд євроінтеграційних законопроєктів вже розглядається і має потенціал бути ухваленим.

«Ми запропонували разом з колегами законопроєкт 8242 за моїм авторством, авторством Олександра Корнієнка, Олени Кондратюк і багатьох інших, про так званий фаст-трек для розгляду євроінтеграційного законодавства», - сказав спікер під час конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного», пише «Укрінформ».

Стефанчук пояснив, що ухвалення цієї законодавчої ініціативи суттєво спростить процедуру і пришвидшить ухвалення євроінтеграційних законів.

«Тобто будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним і до якого не має питань ні з боку Уряду, як ініціатора, що буде вносити законопроєкт, ні з боку Парламенту, може ухвалювались одразу в першому читанні як закон», - уточнив Стефанчук.

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Верховна Рада України закон законопроект ЄС Руслан Стефанчук

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