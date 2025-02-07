Верховній Раді пропонують «фаст-трек» для розгляду євроінтеграційних законопроєктів

Будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним і до нього немає запитань, зможе ухвалювались одразу в першому читанні як закон.

Джерело фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Парламенту пропонують «фаст-трек» для розгляду євроінтеграційних законопроєктів. За його словами, проєкт закону про спрощений розгляд євроінтеграційних законопроєктів вже розглядається і має потенціал бути ухваленим.

«Ми запропонували разом з колегами законопроєкт 8242 за моїм авторством, авторством Олександра Корнієнка, Олени Кондратюк і багатьох інших, про так званий фаст-трек для розгляду євроінтеграційного законодавства», - сказав спікер під час конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного», пише «Укрінформ».

Стефанчук пояснив, що ухвалення цієї законодавчої ініціативи суттєво спростить процедуру і пришвидшить ухвалення євроінтеграційних законів.

«Тобто будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним і до якого не має питань ні з боку Уряду, як ініціатора, що буде вносити законопроєкт, ні з боку Парламенту, може ухвалювались одразу в першому читанні як закон», - уточнив Стефанчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.