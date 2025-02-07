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Посол України в Білорусі Ігор Кизим подав у відставку

17:12, 7 лютого 2025
Посол з особливих доручень щодо Білорусі Ігор Кизим залишає дипломатичну службу.
Посол України в Білорусі Ігор Кизим подав у відставку
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Посол з особливих доручень щодо Білорусі при МЗС України Ігор Кизим оголосив про звільнення з дипломатичної служби. Кизим пояснив, що вік дається взнаки, і він більше не може повністю віддаватися роботі, а працювати інакше не звик.

«Сьогодні, виключно з особистих причин, я прийняв рішення звільнитися с дипломатичної служби та піти на «заслужений відпочинок». У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним по відношенню до служби, якій я присвятив майже все своє життя», — повідомив дипломат.

Попри завершення кар'єри в дипломатії, Кизим зазначив, що планує і надалі приносити користь у сферах, де його досвід і компетенції будуть затребувані.

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Білорусь

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