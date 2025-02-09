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У квітні Україна зможе відкрити переговори з ЄС за першим Кластером, — Ольга Стефанішина

15:59, 9 лютого 2025
За словами Ольги Стефанішиної, затвердження дорожніх карт у сферах верховенства права та реформи держуправління є умовою для відкриття перемовин по Кластеру 1.
У квітні Україна зможе відкрити переговори з ЄС за першим Кластером, — Ольга Стефанішина
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Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна очікує відкрити всі переговорні Кластери з ЄС до кінця поточного року. Про це вона сказала під час панельної дискусії форуму «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».

Коментуючи майбутній графік переговорного процесу, Віце-премʼєр-міністр зазначила, що затвердження дорожніх карт у сферах верховенства права та реформи державного управління є умовою для відкриття перемовин по Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Дорожня карта з функціонування демократичних інституцій є важливою для забезпечення підтримки відкриття перемовин з Україною державами-членами ЄС.

«Ми сподіваємося, що в найближчі тижні Україна надасть ці дорожні карти, відповідно, у квітні ми зможемо відкрити переговори за першим Кластером, а вже у червні будемо готові відкрити наступні», – заявила урядовиця.

Зі слів Ольги Стефанішиної, Кластер 1 для України є ключовим, адже він структурує і об'єднує державу навколо надважливих напрямів, за якими країна рухатиметься в ЄС у контексті державного управління, функціонування демократичних інституцій, антикорупційної політики.

«Другий Кластер «Внутрішній ринок», по якому продовжується скринінг, також є ключовим. Якщо перший Кластер – це душа нашого майбутнього членства, то Внутрішній ринок – це його тіло», – додала Віце-премʼєр-міністр.

Окремо вона відзначила, що переговорний процес щодо вступу до ЄС обʼєднав широке коло учасників: народних депутатів та представників апарату Верховної Ради, громадські організації, представники бізнес асоціацій, аналітичних центрів.

Коментуючи виклики, що стоять на шляху перемовин, зокрема в контексті відкриття першого переговорного Кластеру, Віце-премʼєр-міністр наголосила на важливості постійної дискусії з Парламентом, зокрема щодо ухвалення законодавства, визначеного в межах нашого євроінтеграційного руху.

«По «правках Лозового» – це один з таких найбільш контроверсійних кейсів у Парламенті. Це дуже важлива дискусія, і я готова до того, що можливо, цей шлях буде довшим ніж хотілося б, але рішення буде виваженим», – відзначила Ольга Стефанішина.

Вона також повідомила, що Уряд вніс до Верховної Ради узгоджений з Європейською Комісією законопроект, який передбачає перезапуск АРМА на основі європейського досвіду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що під час головування Польщі у Раді ЄС Європейський Союз може почати переговори з Києвом щодо 2 із 6 запланованих переговорних кластерів . Перший — щодо «фундаментальних» вимог — уже в березні 2025 року, а другий — щодо коригування спільної зовнішньої політики та політики безпеки – до червня.

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ЄС Україна Стефанішина

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