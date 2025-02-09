В апреле Украина сможет открыть переговоры с ЕС по первому Кластеру, — Ольга Стефанишина

По словам Ольги Стефанишиной, утверждение дорожных карт в сферах верховенства права и реформы госуправления является условием открытия переговоров по Кластеру 1.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина ожидает открытия всех переговорных Кластеров по ЕС до конца текущего года. Об этом она сказала во время панельной дискуссии форума «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня».

Комментируя будущий график переговорного процесса, Вице-премьер-министр отметила, что утверждение дорожных карт в сферах верховенства права и реформы государственного управления является условием открытия переговоров по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Дорожная карта по функционированию демократических институтов важна для обеспечения поддержки открытия переговоров с Украиной государствами-членами ЕС.

«Мы надеемся, что в ближайшие недели Украина предоставит эти дорожные карты, соответственно, в апреле мы сможем открыть переговоры по первому Кластеру, а уже в июне будем готовы открыть следующие», – заявила чиновница.

По словам Ольги Стефанишиной, Кластер 1 для Украины является ключевым, ведь он структурирует и объединяет государство вокруг сверхважных направлений, по которым страна будет двигаться в ЕС в контексте государственного управления, функционирования демократических институтов, антикоррупционной политики.

«Второй Кластер «Внутренний рынок», по которому продолжается скрининг, тоже является ключевым. Если первый кластер – это душа нашего будущего членства, то внутренний рынок – это его тело», – добавила вице-премьер-министр.

Отдельно она отметила, что переговорный процесс вступления в ЕС объединил широкий круг участников: народных депутатов и представителей аппарата Верховной Рады, общественные организации, представители бизнес ассоциаций, аналитических центров.

Комментируя вызовы, стоящие на пути переговоров, в частности в контексте открытия первого переговорного Кластера, Вице-премьер-министр отметила важность постоянной дискуссии с Парламентом, в частности, относительно принятия законодательства, определенного в рамках нашего евроинтеграционного движения.

«По «правкам Лозового» – это один из таких наиболее контроверсионных кейсов в Парламенте. Это очень важная дискуссия, и я готова к тому, что возможно, этот путь будет длиннее, чем хотелось бы, но решение будет взвешенным», – отметила Ольга Стефанишина.

Она также сообщила, что правительство внесло в Верховную Раду согласованный с Европейской Комиссией законопроект, предусматривающий перезапуск АРМА на основе европейского опыта.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что во время председательства Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом по 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — по «фундаментальным» требованиям — уже в марте 2025 года, а второй по корректировке общей внешней политики и политики безопасности — до июня.

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