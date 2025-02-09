У Дніпрі горіла квартира в шістнадцятиповерхівці, є постраждалий

Чоловік постраждав внаслідок пожежі в багатоповерхівці на Парусному провулку.

Фото: ДСНС

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У Дніпрі, в провулку Парусний, під час пожежі в квартирі на другому поверсі багатоповерхівки постраждав чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За інформацією рятувальників, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в шістнадцятиповерховому будинку в Новокодацькому районі міста. По прибуттю вогнеборців встановлено, що полум'я охопило домашні речі на площі 25 кв.м.

Під час ліквідації займання рятувальники вивели постраждалого чоловіка 1969 року народження та передали його медикам. Врятованому громадянину встановлено попередній діагноз — опіки тіла, і його госпіталізовано до лікарні.

Пожежу вдалося ліквідувати о 11:06. До місця події залучено 17 рятувальників та 5 одиниць техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

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