Практика судів
  1. В Україні

У Дніпрі горіла квартира в шістнадцятиповерхівці, є постраждалий

23:30, 9 лютого 2025
Чоловік постраждав внаслідок пожежі в багатоповерхівці на Парусному провулку.
У Дніпрі горіла квартира в шістнадцятиповерхівці, є постраждалий
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі, в провулку Парусний, під час пожежі в квартирі на другому поверсі багатоповерхівки постраждав чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За інформацією рятувальників, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в шістнадцятиповерховому будинку в Новокодацькому районі міста. По прибуттю вогнеборців встановлено, що полум'я охопило домашні речі на площі 25 кв.м.

Під час ліквідації займання рятувальники вивели постраждалого чоловіка 1969 року народження та передали його медикам. Врятованому громадянину встановлено попередній діагноз — опіки тіла, і його госпіталізовано до лікарні.

Пожежу вдалося ліквідувати о 11:06. До місця події залучено 17 рятувальників та 5 одиниць техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДСНС Дніпро пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що призначення учаснику бойових дій пенсії за віком не є підставою для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації

Чоловік просив зобов`язати військову частину звільнити його з військової служби у зв`язку з призначенням дострокової пенсії за віком як особі, якій надано статус учасника бойових дій – як Верховний Суд аргументував відмову.

Верховний Суд погодився з тим, що відмова прикордонників студенту іноземного вишу у перетині кордону є протиправною – деталі справи

Суди вказали, що рішення прикордонників про відмову в перетинанні державного кордону у даному випадку є втручанням в свободу пересування.

Верховній Раді рекомендували прийняти закон про забезпечення явки учасників процесу і підвищення штрафів за неповагу до суду

Комітет погодив фінальну редакцію законопроекту про посилення відповідальності за неповагу до суду і забезпечення явки в судові засідання

У громадянина Польщі примусово вилучили автомобіль на оборонні потреби України – Верховний Суд вирішив, що він має право на компенсацію

Митниця спочатку вилучила у громадянина Польщі авто через порушення митних правил, потім суди встановили, що в його діях немає порушення, однак його авто вже відчужили на потреби оборони і не повернули – що вирішив Верховний Суд.

В суді знову зламали диск з доказами та розірвали том кримінальної справи — підозрюють засудженого

Засуджений звинуватив у пошкодженні матеріалів справи суддю та в подробицях розповів про «дії» судді в апеляційній скарзі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    проректор Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду