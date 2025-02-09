В Днепре горела квартира в шестнадцатиэтажке, есть пострадавший

Мужчина пострадал в результате пожара в многоэтажке на Парусном переулке.

Фото: ГСЧС

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В Днепре, в переулке Парусный, во время пожара в квартире на втором этаже многоэтажки пострадал мужчина. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По информации спасателей, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном доме в Новокодакском районе города. По прибытию пожарных установлено, что пламя охватило домашние вещи на площади 25 кв.м.

Во время ликвидации возгорания спасатели вывели пострадавшего мужчину 1969 года рождения и передали его медикам. Спасенному гражданину установлен предварительный диагноз - ожоги тела, и он госпитализирован в больницу.

Пожар удалось ликвидировать в 11:06. К месту происшествия привлечены 17 спасателей и 5 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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