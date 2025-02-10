Наводив шахеди на місто — у Хмельницькому судитимуть 23-річного агента РФ

Чоловік зливав дані про ЗСУ та вчинив диверсію.

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У Хмельницькому до суду направлено обвинувальний акт стосовно 23-річного місцевого жителя, який зливав інформацію про розташування військових ЗСУ. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, 23-річний хмельничанин влітку минулого року, спілкуючись через Telegram, погодився за гроші співпрацювати зі спецслужбами РФ.

Він розвідував координати військових частин у місті Хмельницькому та надсилав їх ворогу разом із позначками на скріншотах Google Maps та фото.

Як наслідок, ворог атакував їх шахедами.

Також зрадник погодився за 200 доларів США здійснити підпал залізничної релефної шафи, яка відповідає за регулювання руху поїздів.

Для цього він ретельно підготувався – виїхав за 20 км від міста, подбав про запальну суміш та змінний одяг, а до безпосереднього місця злочину добирався лісом.

Чоловіка затримали у вересні, він під вартою.

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