Наводил шахеды на город — в Хмельницком будут судить 23-летнего агента РФ

Мужчина сливал данные о ВСУ и совершил диверсию.

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В Хмельницком в суд направлен обвинительный акт в отношении 23-летнего местного жителя, который сливал информацию о расположении военных ВСУ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, 23-летний хмельнитчанин летом прошлого года, общаясь через Telegram, согласился за деньги сотрудничать со спецслужбами РФ.

Он разведывал координаты воинских частей в городе Хмельницком и отправлял их врагу вместе с пометками на скриншотах Google Maps и фото.

Как следствие, враг атаковал их шахедами.

Также предатель согласился за 200 долларов США совершить поджог железнодорожного релефного шкафа, отвечающего за регулирование движения поездов.

Для этого он тщательно подготовился – выехал в 20 км от города, позаботился о зажигательной смеси и сменной одежде, а к непосредственному месту преступления добирался по лесу.

Мужчину задержали в сентябре, он под стражей.

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