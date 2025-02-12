Що слід знати про охорону праці під час холодного оброблення металів

Держпраці зазначає, що параметри мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень, підприємств, закладів, установ повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень.

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Державна служба з питань праці пояснює правила охорони праці під час холодного оброблення металів.

Ці правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з обробленням металів та нанесенням покриттів на метали, а також механічним обробленням металевих виробів.

Вони встановлюють вимоги з охорони праці під час холодного оброблення металів, а саме:

оброблення металів різанням (точіння, фрезерування, свердління, стругання);

згинання, волочіння, пресування металів;

холодне штампування металів;

шліфування металів.

Роботодавець повинен:

Створити службу охорони праці. Розробити та затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою. Розробити та затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору. Забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. Забезпечити проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Організувати опрацювання і затвердження нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

Вимоги до робочих місць, де виконуються роботи

Робочі місця повинні відповідати загальним вимогам стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Параметри мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень, підприємств, закладів, установ повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень.

У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати граничнодопустимих концентрацій.

Оброблення виробів з титану, магнію і їх сплавів необхідно виконувати в окремих приміщеннях, обладнаних загальнообмінною вентиляцією. Транспортування заготовок і деталей повинно здійснюватися в індивідуальній тарі з відповідними написами.

У приміщеннях, де виконуються роботи з берилієм і його сплавами, повинно проводитися регулярне вологе прибирання.

Вимоги до охорони праці під час технологічних процесів

Температура зовнішніх поверхонь основного та допоміжного устаткувань має відповідати вимогам ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних до дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь».

Працівники під час виконання робіт з холодного оброблення металів повинні дотримуватися вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями.

Установлення і знімання заготовок з матеріалів, що мають виражені токсичні властивості (берилій, магнієві сплави), необхідно виконувати із застосуванням автоматичних маніпуляторів або роботів промислових.

Під час оброблення дрібних деталей мають застосовуватися механічні пристрої (бункери, механічні руки).

Приготування мастильно-охолоджувальних рідин необхідно виконувати централізовано в окремому приміщенні, обладнаному витяжною вентиляцією.

Очищення мастильно-охолоджувальних рідин від механічних домішок необхідно виконувати із застосовуванням пристроїв (фільтри, магніти) для уловлювання дрібної стружки, абразиву, пилу та іншого бруду.

Необхідно суворо дотримуватися правил носіння спецодягу. Для попередження небезпеки захоплення одягу і волосся працюючого обертовими механізмами верстата робочий одяг не повинен мати частин, що вільно розвіваються, рукава повинні щільно облягати руку і бути застебнутими на ґудзики, волосся слід прибирати під берет або косинку. Кінці косинки повинні бути ретельно заправлені.

За підсумками зустрічі вирішено посилити співпрацю між двома структурами задля забезпечення захисту прав працівників.

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