Мін’юст ініціює позови проти фіктивних партій

Мін’юст також подав позови через невідповідність партій вимогам щодо утворення обласних організацій.

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Міністерство юстиції повідомило, що працює над скасуванням реєстрації політичних партій, які не відповідають законодавчим вимогам. Про це інформує офіційний сайт відомства.

Там зазначають, що відповідно до статті 24 Закону України «Про політичні партії в Україні», Мін'юст може звернутися до суду щодо скасування реєстрації політичної партії у трьох випадках: якщо партія не утворила свої організації у більшості областей України; якщо протягом трьох років з дня реєстрації виявлено недостовірні відомості у поданих документах; якщо партія не висувала кандидатів на виборах Президента та парламентських виборах протягом десяти років.

Право звернення Мін'юсту до суду з позовами, а також участь у справі про скасування реєстрації політичної партії закріплено в Положенні про Міністерство юстиції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 02.07.2014 № 228, а безпосередню реалізацію цієї функції покладено на Департамент з питань судової роботи.

Станом на 2025 рік Міністерство юстиції подало 54 позовні заяви про скасування реєстрації політичних партій через невисування кандидатів на виборах Президента України та народних депутатів України протягом 10 років. З них уже набули чинності рішення про анулювання реєстрації 17 політичних партій, серед яких «Організація Українських Націоналістів», «Партія промисловців і підприємців України», «Київська Русь», «Справедлива країна», «Християнсько-ліберальна партія України» та інші. Судові рішення щодо скасування реєстрації цих політичних партій є остаточними. Ще 5 рішень про скасування реєстрації щодо партій «Динамо», «Енергія», «Оберіг», «Всеукраїнська партія духовності і патріотизму» та «Справа» оскаржуються в касаційному порядку.

«Водночас суди відмовили Мін’юсту в задоволенні п’яти позовів щодо партій: «Республіканська партія України», «Жінки України», «Християнсько-Демократичний союз», «Національно-демократичне об'єднання «Україна» та «Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист». Ще 25 справ перебувають на розгляді в судах першої та апеляційної інстанцій», - сказано у повідомленні.

Мін’юст також подав позови через невідповідність партій вимогам щодо утворення обласних організацій. Зокрема, у Київському окружному адміністративному суді перебуває 5 справ - щодо партій «Команда Михайлішина», «Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ», «Ідея нації», «Наше місто» та партії «Рішучих дій». За цією підставою вже анульовано реєстрацію «Соціальної партії України» та «Універсальної партії України».

Крім того, Міністерство юстиції України додало що активно ініціює судові справи щодо скасування реєстрації політичних партій, у документах яких виявлено недостовірні відомості. Так, Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо скасування реєстрації політичної партії «Сила єдності». На розгляді Шостого апеляційного адміністративного суду перебуває скарга політичної партії «Гарант» на рішення суду першої інстанції про анулювання її реєстрації, а щодо партії «За мир та життя» вирішується питання про відкриття провадження.

«Міністерство юстиції продовжує системну роботу зі скасування реєстрації партій, які фактично не здійснюють політичну діяльність або порушують вимоги законодавства щодо їх створення та діяльності», - заявили у відомстві.

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