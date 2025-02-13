Ліміт у 150 тисяч гривень на карткові перекази можуть зняти — у НБУ назвали умову

НБУ може зняти обмеження карткових переказів розміром 150 тисяч гривень.

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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що регулятор може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці. Про це розповів в інтерв’ю Forbes.

За його словами, цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів, тому потрібно провести комплекс заходів, зокрема зі зміною законодавства.

Пишний зазначив, що один із заходів – впровадження спеціального реєстру, який допоможе виявляти дропи. Його розроблення триває.

Крім того, на його думку, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі «знай свого клієнта». Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію, зазначає Пишний.

«1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів. Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів», – додав голова Нацбанку.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 10 грудня Незалежна асоціація банків України, Асоціація українських банків, АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та інші підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт, зобов’язані будуть надати банку документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин чи планування здійснення переказів.

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