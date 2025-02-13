Лимит в 150 тысяч гривен на карточные переводы могут снять — в НБУ назвали условие

НБУ может снять ограничение карточных переводов в размере 150 тысяч гривен.

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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что регулятор может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца. Об этом рассказал в интервью Forbes.

По его словам, этот лимит сам по себе не способен решить проблему дропов, поэтому нужно провести комплекс мероприятий, в том числе с изменением законодательства.

Пышный отметил, что одна из мер – внедрение специального реестра, который поможет обнаруживать дропы. Его разработка продолжается.

Кроме того, по его мнению, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе «знай своего клиента». Дропа не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю, отмечает Пышный.

«1 февраля вступил в силу меморандум, по которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов», – добавил глава Нацбанка.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 декабря Независимая ассоциация банков Украины, Ассоциация украинских банков, АО Ощадбанк, АО Райффайзен Банк, АО КБ ПриватБанк, АО УНИВЕРСАЛ БАНК и другие подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирование рынка банковских платежных услуг.

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, обязаны будут предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении деловых отношений или планировании переводов.

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