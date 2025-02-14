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ДБР затримало директора онлайн-казино Pіn-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

12:05, 14 лютого 2025
Під час слідства встановили, що реальними власниками цієї компанії є громадяни РФ.
ДБР затримало директора онлайн-казино Pіn-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей
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Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, затримали працівники Державного бюро розслідувань.

Затриманому оголосили підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними  слідства, підозрюваний відповідав за юридичні питання діяльності онлайн-казино в Україні.

Як повідомляє ДБР, під час слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни РФ. 

Зазначається, що в межах розслідування діяльності цього онлайн-казино правоохоронці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

"Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України", - повідомили у ДБР.

Працівниками ДБР проведено комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які "підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино".

"У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет ворога", - вказали у ДБР.

Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах. Досудове розслідування триває. 

ДБР

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