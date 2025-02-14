ГБР задержало директора онлайн-казино Pin-Up, подозреваемое в отмывании российских денег

В ходе следствия установили, что реальными владельцами этой компании являются граждане РФ.

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Директора онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег, задержали работники Государственного бюро расследований.

Задержанному объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, подозреваемый отвечал за юридические вопросы деятельности онлайн-казино в Украине.

Как сообщает ГБР, в ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, являются граждане РФ.

Отмечается, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино правоохранители обнаружили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

"В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины", - сообщили в ГБР.

Работниками ГБР проведен комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, "подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино".

"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. "лнр", наполняя таким образом бюджет врага", - указали в ГБР.

Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории РФ и российских вебресурсах. Досудебное расследование продолжается.

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