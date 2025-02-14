Представителей России на Мюнхенской конференции не будет, — руководитель мероприятия

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представителей РФ не аккредитовали на мероприятие.

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Как известно, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал встречу в Мюнхене должностных лиц из США, Украины и России.

Позже глава конференции Кристоф Хойсген заявил, что на мероприятие не аккредитовали ни одного представителя России.

«Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть», – цитирует его слова издание Bild.

Кроме того, по словам Хойсгена, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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