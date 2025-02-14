Практика судов
  1. В Украине

Представителей России на Мюнхенской конференции не будет, — руководитель мероприятия

11:47, 14 февраля 2025
Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представителей РФ не аккредитовали на мероприятие.
Представителей России на Мюнхенской конференции не будет, — руководитель мероприятия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал встречу в Мюнхене должностных лиц из США, Украины и России.

Позже глава конференции Кристоф Хойсген заявил, что на мероприятие не аккредитовали ни одного представителя России.

«Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть», – цитирует его слова издание Bild.

Кроме того, по словам Хойсгена, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия россия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Денис Шмыгаль: «Закаленные украинские военные могут стать альтернативой армии США в ЕС, а в недрах Украины находятся 22 из 30 полезных ископаемых, критических для ЕС»

Замена украинскими военными в ЕС 65-тысячного контингента военных США и разработка украинских полезных ископаемых: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что Европейский Союз сам должен быть заинтересован в вступлении Украины в ЕС.

Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента

Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность, а иностранные партнеры Украины дали на это принципиальное согласие.

Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия

К большому количеству жалоб на судей добавились проблемы с коммуникацией между Советом правосудия и дисциплинарными инспекторами.

Часть денег вернется в США, а часть будет реинвестирована обратно в Украину на восстановление – Марко Рубио прокомментировал проект соглашения о полезных ископаемых

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает, что США может заключить соглашение с Украиной о создании совместного предприятия для разработки полезных ископаемых

Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва