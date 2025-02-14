Представників Росії на Мюнхенській конференції не буде, — очільник заходу

Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував зустріч у Мюнхені посадовців із США, України та Росії.
Згодом голова конференції Крістоф Хойсген заявив, що на захід не акредитували жодного представника Росії.
«Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити», - цитує його слова видання Bild.
Крім того, за словами Хойсгена, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідні візи представникам російської влади.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.
Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».
Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».
Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.
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