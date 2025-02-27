ЦВК визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної

Мандат Інна Свириба отримала замість своєї колеги по виборчому списку партії «Слуга народу».

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Центральна виборча комісія повідомила, що визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою України від партії «Слуга народу».

Зазначається, що ЦВК отримала постанову Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народної депутатки України Ірини Кормишкіної.

Ірина Кормишкіна була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 148, обраною народною депутаткою України на зазначених виборах», - заявили у Комісії.

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